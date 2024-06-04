ВСУ возвращают позиции в Волчанске, а РФ продолжает наступать на Донбассе: карты ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на Харьковщине. Силы обороны Украины отбивают атаки и возвращают позиции, но успех есть и у врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны ( ISW ).

Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины вернули позиции в Волчанске к северу-востоку от Харькова. Геолокированные кадры, опубликованные 2 июня, показывают, что украинские силы вернули позиции вдоль улицы Духовной в центре Волчанска. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 3 июня, показывают, как российские и украинские силы ведут рукопашный бой вдоль улицы Духовной, что позволяет предположить, что Силы обороны Украины контратакуют, чтобы вернуть контроль над позициями.

В то же время враг совершил подтвержденное наступление к северу от Харькова в направлении Липцов. На геолоцированных кадрах, опубликованных 31 мая, видно, что российские войска продвинулись к зданиям вдоль улицы Студенческой на северо-западе Глубокого (к северу от Липцов). Вечером 2 июня и днем 3 июня украинский Генштаб сообщил о боях под Липцами.

Ключевая цель РФ остается прежней – оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 3 июня продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло.

Бои продолжались юго-восточнее Купянска:

в районе Берестово и Стельмаховки;

юго-западнее Сватово возле Дружелюбовки;

северо-западнее Кременной близ Невского;

к западу от Кременной возле Терного;

юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества и Дибровой;

южнее Кременной в районе Григоровки и Белогоровки (2 и 3 июня).

В ГПСУ 2 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по неустановленному переходу через реку Вильшана к северо-востоку от Купянска и нарушили наземные линии связи России, вероятно, имея в виду район Вильшаны к северо-востоку от Купянска.

На данной направлении враг имеет цель захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области и северную Донецкой области.

Операция №3 - Донецкая область

2 и 3 июня российские войска продолжили наземные удары на Сиверском направлении (к северо-востоку от Бахмута) в районе:

Верхнокамянского (восточнее Сиверска);

Ивано-Даровки (юго-западнее Сиверска);

Раздоловки (южнее Сиверска); Вымки (юго-восточнее Сиверска).

3 июня войска РФ продолжили наземные атаки в районе Часового Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Недавние геолокированные кадры конца мая-начала июня показывают, что небольшой группе российской пехоты на транспортной машине удалось пересечь Донбасс-канал Северский Донец, но постоянная украинская разведка и быстрые удары по группе указывают на то, что группа, вероятно, не удержала это место.

Также россияне продолжили атаки к востоку от Часова Яра в районе Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клещеевки и Андреевки 2 и 3 июня.Украинский Генштаб также сообщил о боях в районе "Алебастрово" 3 июня, возможно, речь идет о железнодорожной остановке "Алебастрово" к северо-востоку от Андреевки.

Сообщается, что подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа [ЛВД]) продолжают боевые действия под Калиновкой, а подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продолжают боевые действия на северной окраине микрорайона "Канал".

На геолоцированных кадрах, опубликованных 3 июня, видно, что российские войска продвинулись по трассе М-30 к западу от Нетайлово (к западу от Авдеевки), приближаясь к Карловке.

Также бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе:

Новоалександровки, Зеленого поля, Очеретино, Новопокровского, Новоселёвки Перши и Калиново;

западнее Авдеевки в районе Уманского и Яснобродовки;

и юго-западнее Авдеевки в районе Невельского 2 и 3 июня.

Украинский генеральный штаб также сообщил, что российские войска атаковали вблизи Птичье (к западу от Уманского, через реку Вовча), вероятно, имея в виду общее направление, а не непосредственный район вокруг населенного пункта, поскольку ISW не заметил никаких признаков того, что российские войска хотя бы близко подошли к нему.

3 июня российские войска продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. 2 и 3 июня бои также продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Парасковьевки и Водяного.

Недавно российские войска незначительно продвинулись к югу от Великой Новоселки на фоне продолжающихся боевых действий в районе границы Донецко-Запорожской области 3 июня. Геолокированные кадры, опубликованные 3 июня, показывают, что российские войска продвигались в пределах южного Урожайного (к югу от Великой Новоселки). Бои продолжались также в районе Старомайорского (также южнее Великой Новоселки) 2 и 3 июня.

Цель России на Донецком направлении – захватить всю Донецкую область.

"Южная ось"

Недавно войска РФ совершили подтвержденное наступление в западной части Запорожской области. Кадры с геопривязкой, опубликованные 1 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Работино. 2 и 3 июня позиционные бои продолжались в районе Работино, Вербове (к востоку от Работино) и Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

3 июня позиционные бои продолжались на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынок и в дельте Днепра на острове Нестрига. Плетенчук заявил 3 июня, что украинские силы сохраняют позиции на острове Нестрига.