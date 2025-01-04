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С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб

Суббота 04 января 2025 07:37
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С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб Фото: россияне продолжают нести огромные потери на войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 3 на 4 января, российские захватчики потеряли на войне против Украины 1510 солдат, 23 артиллерийские системы и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 794 760 (+1510) человек ликвидировано;
  • танков - 9679 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 093 (+23) ед;
  • артиллерийских систем - 21 578 (+23) ед;
  • РСЗО - 1257 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 356 (+107) ед;
  • крылатых ракет - 3006 (+3) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32 843 (+73) ед;
  • специальной техники - 3675 ед.

С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне продвигаются на трех направлениях и, вероятно, готовят наступление в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Ночью военные агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

В течение 3 января захватчики обстреляли позиции ВСУ более 4 тысяч раз.

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