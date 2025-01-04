С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб

За последние сутки с 3 на 4 января, российские захватчики потеряли на войне против Украины 1510 солдат, 23 артиллерийские системы и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне продвигаются на трех направлениях и, вероятно, готовят наступление в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Ночью военные агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

В течение 3 января захватчики обстреляли позиции ВСУ более 4 тысяч раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram