С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб
За последние сутки с 3 на 4 января, российские захватчики потеряли на войне против Украины 1510 солдат, 23 артиллерийские системы и вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 794 760 (+1510) человек ликвидировано;
- танков - 9679 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 20 093 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 21 578 (+23) ед;
- РСЗО - 1257 ед;
- средства ПВО - 1032 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21 356 (+107) ед;
- крылатых ракет - 3006 (+3) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 843 (+73) ед;
- специальной техники - 3675 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), россияне продвигаются на трех направлениях и, вероятно, готовят наступление в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.
Ночью военные агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.
В течение 3 января захватчики обстреляли позиции ВСУ более 4 тысяч раз.
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