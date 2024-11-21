ВСУ внедряют роботизированные комплексы: началась подготовка первых операторов БпНК

В Вооруженных Силах Украины открыта первая школа подготовки операторов беспилотных наземных роботизированных комплексов (БпНК). Инициатива реализована на базе одного из учебных центров по решению Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На сегодняшний день обучение уже начали будущие операторы, которые осваивают навыки работы с около десятью видами наземных беспилотных комплексов. Среди них - логистические, инженерные и специализированные модели. Проект продолжает масштабироваться, совершенствуются программы обучения и расширяется материально-техническая база.

Четкая программа и современные технологии

Подготовка проходит по строго определенной программе, после завершения которой военнослужащие получают соответствующую военно-учетную специальность. Для качественного обучения разработаны специализированные программные средства и используются тренировочные образцы БпНК.

"Крайне важно, чтобы будущие специалисты обладали как теоретическими знаниями, так и практическими навыками," - отметил начальник Управления инновационной деятельности ВСУ полковник Виталий Добрянский.

Он подчеркнул, что большое внимание уделяется продолжительности и глубине учебного процесса, ведь именно инновационные решения в сфере подготовки операторов БпНК являются ключом к повышению обороноспособности.

Использование беспилотных наземных роботизированных систем является важной частью современной войны, и Украина активно интегрирует эти технологии в свою военную стратегию. Открытие школы операторов БпНК - это уверенный шаг к повышению эффективности боевых операций и развитию инновационных подходов в ВСУ.

БпНК - беспилотный наземный роботизированный комплекс. Это автоматизированная или дистанционно управляемая система, предназначенная для выполнения различных задач на земле без участия человека в непосредственном управлении. БпНК могут использоваться в военной, инженерной, логистической или других сферах.

Основные виды БпНК:

Логистические - для перевозки грузов, доставки боеприпасов, топлива или медицинских материалов. Инженерные - для разминирования, прокладки маршрутов или выполнения строительных задач. Специализированные - разведывательные, ударные или оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы.

БпНК активно используются в современных вооруженных силах для минимизации рисков для людей, повышения эффективности и внедрения новых технологий в боевые действия и логистику.