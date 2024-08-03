ВСУ ночью ударили по аэродрому Морозовск под Ростовом. Генштаб раскрыл подробности

В ночь на 3 августа Силы обороны нанесли удар по аэродрому Морозовск (Ростовская область, РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. Информация о поражении средств ПВО и авиационной техники врага уточняется", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, задача была выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины.
Также Силы обороны атаковали ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях.
Есть информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.
В ночь на 3 августа дроны атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области.
Добавим, что подобная атака не первая. В июле аэродром в Морозовске также был атакован, в городе сообщали о взрывах. В июне после атаки аэродрома в Морозовске оккупанты убрали все российские истребители.
А в апреле после удара по аэродрому в Морозовске по меньшей мере, шесть самолетов РФ были уничтожены, а еще восемь были существенно повреждены.
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