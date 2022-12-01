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ВСУ умело уничтожают. Россиянам запретили разгружать эшелоны возле фронта, - Громов

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Четверг 01 декабря 2022 12:25
ВСУ умело уничтожают. Россиянам запретили разгружать эшелоны возле фронта, - Громов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский оккупантам запретили загружать и разгружать эшелоны с техникой и боеприпасами близко к фронту. Наши воины умело их уничтожают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По словам Громова, оккупантам запретить загружать и разгружать эшелоны ближе чем за 100 километров до линии боевого столкновения.

"Оккупанты постоянно испытывают умение наших воинов уничтожать важные цели и разрывать логистические цепочки. Так, по имеющейся информации, учитывая потери, командующий объединением группировки оккупационных войск генерал Суровикин (Сергей Суровикин, - ред.) отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте в первую очередь эшелонов с техникой и боеприпасами на расстоянии ближе 100 км до линии боевого столкновения", - пояснил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Громов также рассказал об эффективности работы нашей ПВО.

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