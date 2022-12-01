С какой эффективностью работают украинские системы ПВО: данные Генштаба

В Генштабе ВСУ назвали актуальные данные об эффективности систем ПВО в Украине. За прошлый месяц противовоздушная оборона сбила 72% ракет и 80% беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова во время брифинга .

"В ноябре средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% примененных противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", - отметил Громов.

По данным ведомства, в ноября россияне выпустили по Украине 239 крылатых ракет и 80 дронов типа Shahed-136.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Воздушные силы Украины уничтожают около 80% враждебных целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей.

Кроме того, сообщалось, что российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.