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Десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами (видео)

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 15:44
Десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами (видео) Фото: Десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами (видео) (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось сорвать вражеское наступление оккупантов и уничтожить много их техники, благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В целом было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженной работе противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады десантников удалось оперативно обезвредить остатки оккупантов.

Напомним, что украинские военные на близкой дистанции уничтожали российских оккупантов в Донецкой области.

Также украинские военные с помощью беспилотника уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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