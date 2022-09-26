Фото: Десантники уничтожили российские танк и две БМП вместе с экипажами (видео) (Getty Images)

Украинским военным удалось сорвать вражеское наступление оккупантов и уничтожить много их техники, благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В целом было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом", - говорится в сообщении. Благодаря слаженной работе противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады десантников удалось оперативно обезвредить остатки оккупантов.