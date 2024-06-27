ВСУ вытеснили оккупантов из микрорайона "Канал" в Часовом Яру, - ОСГВ "Хортица"

"Украинские защитники вытеснили оккупантов из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр. При этом не исключаем, что оккупанты будут снова пытаться захватить утраченные позиции", - сказал Волошин.

По его словам, россияне пролезли во Часов Яр небольшими группами и пытаются все время штурмовать и закрепиться в городе. Силы обороны по всем возможностям противодействуют этим попыткам.

Спикер рассказал, что за прошедшие сутки по состоянию на 27 июня на этом направлении зафиксировано 1223 минометных и артиллерийских обстрелов.

Только в районе Часового Яра было зафиксировано 246 обстрелов. При этом большая часть обстрелов приходится именно на южную часть города.

"В общей сложности на том направлении был проведен 31 вражеский штурм, два из которых на Часов Яр. Вражеская авиация по направлению нанесла 15 авиаудары сбросив 17 КАБов. Два авиаудара пришлись на Часов Яр", - добавил Волошин.

Он отметил, что вражеская армия артиллерийскими обстрелами, сбросами с дронов-камикадзе и ланцетами прикрывает проведение штурмовых действий своими подразделениями.

Также, как рассказал спикер, за сутки на Часовояровском направлении ВСУ уничтожили 85 оккупантов, еще 82 захватчика получили ранения.