Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли

Ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили "вагнеровцев", поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", - рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что бои носят жесткий характер с обеих сторон.

"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - сообщил Сырский.

Известно, что вчера Сырский посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении, где заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения.

Генерал на месте принял оперативные решения и поставил задачи, а также встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении.

Сырский отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

Напомним, как ранее объяснили в ВСУ, Россия начала бросать в Бахмут элитные подразделения своей армии, в том числе десантников, из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК "Вагнера".

Добавим, по данным Минобороны, противник не прекращает попыток оккупировать Бахмут, ситуация там контролируемая, а оперативные решения по обороне принимаются круглосуточно.

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