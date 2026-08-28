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ВСУ испытывают мобильные наземные дроны с автоматами (фото)

12:14 28.08.2026 Пт
2 мин
Мобильные НРК имеют самый массовый автомат в мире
aimg Константин Широкун
ВСУ испытывают мобильные наземные дроны с автоматами (фото) Фото: ВСУ испытывают наземные мобильные дроны с автоматами (mod.gov.ua)
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Подразделения Сил обороны начали опробовать новые ударные наземные роботизированные комплексы, оснащенные турелями с автоматами в боевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это специальные роботизированные турели с автоматами системы Калашникова – наиболее распространенным стрелковым оружием в армии. Ударные комплексы разработаны по техническому заданию от кластера оборонных инноваций Brave1.

Проект получил грантовое финансирование, а от идеи до создания готового прототипа разработчикам понадобилось менее 6 месяцев. Использование обычных автоматов Калашникова позволяет удешевить производство и быстро масштабировать развертывание ударных НРК на фронте.

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Комплекс построен на четырехколесном шасси с безвоздушными шинами и оснащен защищенным корпусом. Такая конструкция делает его устойчивым к обломкам, шарам и проколам и позволяет маневрировать в сложной местности.

Огневой модуль имеет спаренную турель, которая позволяет монтировать сразу два автомата. Это значительно повышает плотность огня во время штурмовых и оборонительных действий против вражеской пехоты. Кроме того, турель может устанавливаться на другие колесные и гусеничные НРК.

Несколько подразделений сил обороны уже испытывают эти системы в боевых условиях. В частности, есть подтвержденные случаи успешного применения НРК против вражеских засад с дронами-ждунами.

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Напомним, с начала 2026 года наземные роботизированные комплексы выполнили более 100 тысяч задач вместо украинских военных на передовой.

Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.

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