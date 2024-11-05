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ВСУ использовали в Курской области редкие снаряды Copperhead, - Defense Express

Вторник 05 ноября 2024 18:12
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ВСУ использовали в Курской области редкие снаряды Copperhead, - Defense Express Иллюстративное фото: Украина могла получить снаряды Copperhead (flickr by Kelly Michals)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники в ходе боев в Курской области, вероятно, использовали редкий управляемый снаряд Copperhead. Его производили в США в 1970-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечает издание, M712 Copperhead является представителем еще первого поколения управляемых снарядов. Поэтому появление его в современных боевых действиях являлось "маловероятным".

Согласно сообщениям в СМИ, украинские защитники использовали M712 Copperhead для атаки на металлическую вышку связи, которая находится восточнее Суджи. Для удара было использовано три таких снаряда, их запускали из гаубиц M777.

Defense Express отмечает, что M712 Copperhead наводится на цель при помощи лазерного луча. Радиус действия снаряда - до 16 километров, а масса - 62,4 килограмма.

Серийное производство снарядов началось в 1978 году, сейчас их уже не производят. При этом в открытом доступе есть данные, что у США по состоянию на 1995 год было всего до 20 тысяч M712 Copperhead. При этом в 2017 году появилась информация о передаче нескольких сотен боеприпасов армии Ливана.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале 2024 года у Украины были значительные проблемы с нехваткой снарядов. Главной причиной стала приостановка помощи от США, Конгресс не мог выделить для этого финансирование.

Но сейчас ситуация с артиллерией улучшилась. Как отмечали источники РБК-Украина в июне, разрыв в выстрелах между Украиной и РФ сократился с 1:7 до 1:3.

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