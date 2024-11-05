ЗСУ використовували в Курській області рідкісні снаряди Copperhead, - Defense Express

Українські захисники під час боїв у Курській області, ймовірно, використали рідкісний керований снаряд Copperhead. Його виробляли у США у 1970-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Як зазначає видання, M712 Copperhead є представником першого покоління керованих снарядів. Тому поява його в сучасних бойових діях була "неймовірною".

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, українські захисники використали M712 Copperhead для атаки на металеву вежу зв'язку, яка знаходиться на схід від Суджі. Для удару було використано три такі снаряди, їх запускали з гаубиць M777.

Defense Express зазначає, що M712 Copperhead наводиться на ціль за допомогою лазерного проміня. Радіус дії снаряду - до 16 кілометрів, а маса - 62,4 кілограма.

Серійне виробництво снарядів почалося у 1978 році, зараз їх уже не виробляють. При цьому у відкритому доступі є дані, що у США станом на 1995 рік було всього до 20 тисяч M712 Copperhead. При цьому 2017 року з'явилася інформація про передачу кількох сотень боєприпасів армії Лівану.