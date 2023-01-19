У России нет полного контроля над Соледаром и Бахмутом, - Кирби

По данным американской разведки, у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"По состоянию на сегодняшнее утро мы не оцениваем, что они (россияне – ред.) фактически завладели обоими городами в одностороннем порядке", - сказал Кирби.

Он отметил, что в последние дни Россия развила наступление на этих направлениях, но это обошлось ей очень дорого – позиции ВСУ фактически забрасывают телами. Кирби также отметил, что основные усилия по наступлению на эти города руководствуются ЧВК "Вагнер".

"Пригожин хочет, чтобы его считали более актуальным и незаменимым на поле боя, чем традиционные вооруженные силы РФ", - сказал он.