ВСУ отвоевывают позиции в Волчанске, а враг продвинулся в районе Угледара: карты ISW

Операция ВСУ в России

25 сентября украинские воины продолжали наступательные действия в Глушковском районе Курской области, но подтвержденного продвижения тут не было.

Российские источники ISW утверждали, что войска РФ якобы отбили украинские атаки к югу и юго-западу от Глушково вблизи Нового Пути и Веселого.

ВСУ 25 сентября продолжали наступательные действия на окраинах "украинского плацдарма" в Курской области, но без подтвержденного продвижения.

Как утверждали российские источники, бои продолжались вблизи Краснооктябрьского, возле Любимовки, Дарино, Николаево-Дарино, Ольговки и Плехово.

25 сентября войска РФ продлили контратаки вдоль "украинского выступа" в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Восход Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины продолжали отвоевывать позиции в Волчанске в Харьковской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 сентября, указывают на то, что украинские защитники восстановили позиции в пределах Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска.

Также ВСУ наступали в северо-восточной части Волчанска со стороны Тихого по улицам Щорса и Свердлова.

Российские "военкоры" в большинстве своем признали возвращение под контроль ВСУ Агрегатного завода в Волчанске, но утверждали, что украинские силы смогли взять завод будто бы с относительной легкостью, поскольку войска РФ вышли из этого района, а завод был в основном разрушен из-за ударов.

Украинские военные источники сообщили, что украинская операция по деоккупации завода была результатом тщательного планирования, и длилась неделю.

"Военкоры" также утверждали, что ВСУ проводили контратаки в Волчанске и вокруг него, а также вблизи Глубокого и Липцев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты атаковали вблизи Волчанска и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 24 и 25 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 22, 24 и 25 сентября, указывают на то, что оккупанты продвинулись на запад вдоль трассы O-130505 на северо-запад Макеевки и на запад на улицу Ленина в центре Невского.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне атаковали в районе Синьковки, возле Кругляковки и Песчаного, возле Глушковки, Лозовой, Стельмаховки, Макеевки, Новосадового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Заречного, Тернов, Грековки и Торского 24 и 25 сентября.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 25 сентября заявил, что российские подразделы продвигаются к реке Оскол (юго-восточнее Купянска).

Операция №3 - Донецкая область

25 сентября российские оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки и Верхнекаменского, но без продвижения.

25 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, но также - без продвижения.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска продвигаются в районе "Клешни" к северо-западу от Клищиевки и в направлении Ступочек к югу от Часового Яра, хотя в ISW не наблюдали продвижения россиян в этих районах.

В Генштабе ВСУ информировали, что российские оккупанты атаковали в районе Калиновки, Григорьевки и Миньковки, возле Клищиевки, около Ступочек и Белой Горы.

Российские захватчики в последнее время незначительно продвигались на Торецком направлении. На геолокационных кадрах от 24 сентября видно, что оккупанты продвигались по улице Воли в северо-западной части Северного.

24 и 25 сентября российские "военкоры" заявили, что войска РФ ведут бои на улице Лесной в Торецке в условиях интенсивных уличных боев.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Торецка, возле Нью-Йорка, Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Российские захватчики незначительно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись севернее Цукуриного, а российские блогеры утверждали о продвижении дальше к северу и востоку от н.п.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ также продвинулись дальше к югу от Селидово, к востоку от Желанного Второго, а также вблизи Невельского и Украинска.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска будто бы вытесняют ВСУ из района Невельское - Желанное Первое - Желанное Второе, и что войска РФ захватили Николаевку и готовятся к дальнейшим наступательным операциям против Мирнограда.

24 и 25 сентября российские оккупанты также продолжали наступательные действия в районах Зеленого Поля, Новоторецкого и Воздвиженки, Красного Яра, Лисовки, Новогродовки, Мариновки и Горняка.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что оккупанты разрушили два из трех мостов в Покровске, и заявил, что российские войска обстреливают дороги, ведущие из города.

Сообщается, что войска РФ захватили Острое во время продолжения наступательных операций к западу от Донецка 25 сентября.

Российские блоггеры утверждали, что путинские войска также продвинулись дальше к западу от Остра и вблизи Красногоровки, и пытаются тактически окружить ограниченные украинские силы, действующие около пруда между Красногоровкой и Георгиевкой.

Войска РФ также продолжали атаковать вблизи Екатериновки, Георгиевки и Дальнего 24 и 25 сентября.

Сообщается, что российские захватчики продвинулись в пределах и вокруг Угледара.

Российские блогеры утверждали 24 и 25 сентября, что войска РФ захватили улицу Десантников, 13 в восточной части Угледара и продолжали наступление на западном и восточном флангах города, в том числе продвинувшись на 1,5 км на восточной окраине Угледара и на 2 км вглубь вдоль фронта шириной 4 км севернее Пречистовки (к западу от Угледара).

"Военкор" рассказывал, что шахта "Южнодонбасская" №1 северо-восточнее Угледара и территория восточнее шахты являются спорной "серой" зоной, но украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что россияне, вероятно, захватили саму шахту, продвинулись вплотную восточной окраины Угледара, а также продвинулись к северу от реки Кашлагаш к западу от Угледара.

Командир отряда беспилотников ВСУ, действовавшего вблизи Угледара, заявил, что оккупанты прекратили прямой штурм Угледара и ведут одновременные наступательные действия на флангах Угледара из Павловки, Пречистовки и Водяного.

Российские и некоторые западные источники заявили, что защищавшие Угледар части гарнизона ВСУ якобы начали отступать от города, хотя украинские официальные лица не комментировали эти заявления, и в ISW не могут независимо подтвердить такие заявления.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боевых действиях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 25 сентября.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались 25 сентября на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Каменского, но подтвержденных изменений на линии фронта не было

Сообщается, что 25 сентября ВСУ нанесли удар с HIMARS по российскому командному пункту в неопределенном месте в оккупированной части Запорожской области.

24 и 25 сентября в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты несколько раз атаковали на Херсонском направлении, вероятно, в районе восточного берега и островов в дельте реки Днепр, говорится в отчете аналитиков.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 сентября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что российские оккупанты продолжают попытки сломать оборону ВСУ в Донецкой области, в том числе на Покровском направлении.

Ранее представитель ГУР Минобороны рассказал, что во время увольнения агрегатного завода в Волчанске удалось взять в плен около двух десятков оккупантов.