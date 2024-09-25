Россияне продолжают штурмовать позиции ВСУ на западе Донецкой области, - Генштаб

С начала суток 25 сентября на фронте произошли 159 боевых столкновений. Враг продолжает попытки сломать оборону Вооруженных сил в Донецкой области, в частности на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных удара с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов с применением 86 управляемых авиабомб (КАБов), более 600 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошли три боевых столкновения с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Тихого отбиты украинскими воинами.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Лозовой и Кругляковки. Две атаки продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз атаковали позиции Сил обороны. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Новосадово, Белогоровка, Заречное и Ямполь. Одиннадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще десять боевых столкновений продолжаются, ситуация напряженная.

На Краматорском направлении произошли семь боевых столкновений. Активность оккупантов проявлялась в районах Григорьевки, Часового Яра и Клещеевки, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение у Григорьевки.

На Торецком направлении враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка девять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг действует наиболее интенсивно на всем фронте. В течение дня, агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоторецка, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Селидово и Константиновки. В целом, 47 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боевых столкновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 345 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три артиллерийские системы, 14 автомобилей, шесть боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и три багги. Кроме того, были повреждены семь ББМ, две вражеские пушки и десять автомобилей.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отбили 16 атак противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении произошли восемь боестолкновений. Семь вражеских штурмов остановлены в районах Угледара и Водяного. Еще один бой продолжается. Ситуация контролируется Силами обороны Украины.

На Ореховском направлении четыре безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня, продолжается боестолкновение вблизи Работино.

На Приднепровском направлении наши воины дважды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

В Курской области авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 26 КАБ в Курской области

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.