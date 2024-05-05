ВСУ отступают в Донецкой области, чтобы выиграть время до прибытия помощи Запада, - ISW

В ночь с 3 на 4 мая российские войска тактически продвинулись на северо-запад от Авдеевки вблизи поселка Архангельское после отступления из этого района Сил обороны Украины. ВСУ пытаются обменять пространство на время, а войска РФ - воспользоваться временным окном до прибытия военной помощи Запада.

В Институте сослались на видеозапись, которую обнародовал российский военный блогер, где бойцы российского батальона "Лавина" 132-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") поднимают флаг в поселке Архангельское. ISW установила географическую привязку этой видеозаписи к северной части населенного пункта. Обнародованные 4 мая дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись на восточной окраине Архангельского.

По оценкам ISW, захват Россией этого поселка также указывает на то, что российские войска, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново (оба - к юго-востоку от Архангельского). На опубликованных 3 мая геолокационных видеозаписях видно, что Вооруженные силы Украины отходят из северной части Архангельского, а российские военные блогеры утверждают, что российские войска зашли в поселок в ночь с 3 на 4 мая после отхода украинских войск.

Российский военный блогер утверждал, что россияне проводили наступательные операции для захвата Архангельского в несколько этапов: неделю назад российские войска наступали из Очеретино (к северо-западу от Авдеевки и к юго-западу от Архангельского), а 3 мая российские войска из Керамика (к востоку от Очеретино) захватили поселок.

"Украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, ожидая прибытия масштабной помощи от США на фронт в ближайшие недели - это решение для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые могут окружить с фланга. В то же время, российские войска интенсифицируют наступательные операции, поскольку пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия западной военной помощи. Войска РФ в ближайшее время могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что российские войска решили воспользоваться тактической ситуацией к северо-западу от Авдеевки. По мнению аналитиков, это разумное военное решение, однако конечная цель захватчиков на этом участке фронта остается непонятной.

В отчете отмечается, что россияне решили использовать зону, где они, скорее всего, получат тактические преимущества в ближайшем будущем. Однако непонятно, будут ли они продолжать движение на север к Торецку либо вернутся к своей предыдущей фокусировке на Покровске на северо-западе.

Отмечается, что российские войска уже перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки примерно дивизионную силу (преимущественно четыре бригады Центрального военного округа (ЦВО)) и продолжают перебрасывать в этот район дополнительные силы.

"Украинские СМИ недавно сообщили, что РФ перебросила части 55-й мотострелковой бригады (41-я общевойсковая армия, ЦВО) в район Новобахмутовки к югу от поселка Очеретино. Российские войска, вероятно, будут продолжать наступать к северо-западу от Авдеевки, пока будут существовать возможности для использования тактической ситуации в этом регионе", - говорится в отчете ISW.