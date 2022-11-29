Продвижение ВСУ в районе Сватово и попытки оккупантов окружить Бахмут: новые карты боев

Украинские военные продолжают контрнаступательные операции в направлении Сватово - Кременная, где российские оккупанты развернули укрепрайоны. Противник не прекращает штурмовые действия в районе Бахмута, тщетно пытаясь окружить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Контрнаступление ВСУ на западе Луганской области

Войска российских оккупантов в течение 27 и 28 ноября продолжали обороняться от украинских контрнаступательных операций в районе Сватово. По сообщению Генштаба ВСУ, в эти дни захватчики отдавали приоритет оборонительным действиям на Купянском направлении, примерно в 45 км к северо-западу от Сватово.

По заявлениям Минобороны РФ, российские войска отразили атаки украинских войск в районе н.п. Куземовка (13 км к северо-западу от Сватово) 27 ноября и Новоселовское (14 км к северо-западу от Сватово) 28 ноября.

В Генштабе ВСУ информировали, что 27 ноября войска противника атаковали Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово) и нанесли удар по населенному пункту с применением термобарической артиллерийской системы ТОС-1А.

На спутниковых снимках за период с 15 по 26 ноября видно развитие российских оборонительных рубежей к северу и югу от Сватово.

Известный российский блоггер предположил, что ВСУ готовятся к дополнительным контрнаступлениям на линии Святово-Кременная.

Российские войска, вероятно, уделяют первоочередное внимание обороне района Сватово, чтобы обезопасить критически важные наземные линии связи (GLOC), которые проходят на восток в российские тыловые районы, такие как Старобельск, пишут аналитики

По информации российских источников, украинские войска продолжали контрнаступательные операции западнее Кременной 27 и 28 ноября.

В Минобороны РФ утверждали, что ВСУ пытались продвинуться в районе Площанки (15 км к северо-западу от Кременной) и Диброва (5 км к юго-западу от Кременной). В украинском Генштабе отметили, что оккупанты переходят в наступление западнее Кременной, вероятно, пытаясь вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении.

Сообщается, что в период с 27 по 28 ноября украинские войска отражали российские атаки на Белогоровку и Верхнекаменское, расположенные в 15 км к югу от Кременной.

Ситуация на Донбассе

Войска РФ 28 ноября продвинулись к югу от Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским войскам в Озеряновке, в 15 км к юго-западу от Бахмута. В период с 27 по 28 ноября различные российские источники распространяли сообщения о том, что группа Вагнера и другие российские силы также прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км к юго-западу от Бахмута), Клищеевке (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу от Бахмута), Подгородном (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Спорное (30 км к северо-востоку от Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

При этом визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, за исключением Озеряновки, ISW не наблюдала, говорится в отчете аналитиков.

В Генштабе ВСУ отметили, что 28 ноября российские войска атаковали населенные пункты южнее и северо-восточнее Бахмута. Российские "военкорры" активно подчеркивали предполагаемые потери украинской стороны в районе Бахмута и утверждали, что российские войска, а именно силы группы Вагнера и "ЛНРовцы" продвигаются ближе к центру города Бахмут.

Также в Минобороны РФ заявляли, что российские войска дополнительно отразили ограниченные украинские контратаки южнее и восточнее Бахмута в период с 27 по 28 ноября.

Российские войска 27 и 28 ноября продолжали наземные атаки в районе Авдеевка-Донецк и к юго-западу от Донецка. 28 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки оккупантов в районе Водяного, Первомайского, Невельского, Марьинки и Новомихайловки, все от северо-западной до юго-западной окраины Донецка.

Российские военные корреспонденты сообщали о тяжелых боях в Водяном, Первомайске и Марьинке 27 и 28 ноября, а также о постепенном продвижении войск РФ в Марьинке по состоянию на 28 ноября[.

Кадры из социальных сетей, сделанные украинскими военными в Авдеевке (к северу от Донецка), показывают масштабные разрушения инфраструктуры из-за продолжающихся артиллерийских обстрелов населенного пункта со стороны российских оккупантов.

Российские источники утверждали, что 27 и 28 ноября ВСУ предприняли попытку ограниченных контратак к юго-западу от Донецка в районе Угледар.

27 и 28 ноября российские силы продолжали "плановые" удары вдоль линии соприкосновения в районе Авдеевки и Донецка, западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.

"Южная ось"

Российские силы продолжали укреплять позиции и проводить мероприятия по обеспечению безопасности на востоке Херсонской области 27 и 28 ноября. По словам Рамзана Кадырова, силы Росгвардии Чечни выполняют правоохранительные функции, такие как проверка документов, облавы на диверсантов и выявление тайников с оружием в жилые районы на востоке Херсонской и западе Запорожской областей.

Нардеп Сергей Хлань заявил, что оккупанті продолжают рыть окопы и возводить укрепления в захваченной части Херсонской области, а также перемещать военную технику и строить укрепления на Арабатской стрелке в восточном Крыму.

Аналитики пишут, что российские силы, вероятно, используют Арабатскую стрелку в качестве логистической линии, соединяющей южную часть Херсонской области с Крымом, как ранее оценивали ISW.

Боевики "ДНРовцы" 27 ноября публиковали кадры, на которых части их "1-го армейского корпуса" занимают оборонительные позиции на левом берегу Днепра.

Российские и украинские источники сообщили, что 27 и 28 ноября войска РФ продолжали обстреливать районы на западном (правом) берегу Днепра, в том числе Херсон, Чернобаевку, Антоновку и Берислав.

ВСУ продолжали наносить удары по российским военным объектам и важнейшим логистическим линиям на юге Украины. Генштаб ВСУ сообщил, что в результате ударов по скоплениям российских войск в Мелитополе, Пологах и Михайловке (к северу от Мелитополя) Запорожской области 25 ноября были ранены более 100 военнослужащих врага и уничтожены 10 единиц военной техники и 2 склада боеприпасов. Кроме того, 28 ноября в результате ударов по российским силам в Пологах и Черниговке (южнее Пологов) Запорожской области 80 военнослужащих РФ получили ранения.

Российские и украинские источники сообщают, что украинские силы обстреляли российские логистические линии в Херсонской области на восточном берегу реки Днепр, в том числе Великие Копани (на трассе R57 Херсон-Новая Каховка), Голая Пристань (к югу от Херсона) и Раденск (оба на трассе Е97 Раденск-Армянск) 27 и 28 ноября.

Генштаб ВСУ 28 ноября информировал, что украинские удары повредили 30 единиц российской военной техники в Голой Пристани. Пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что удары уничтожили российские военные склады и командный пункт в неустановленных районах Скадовского и Херсонского районов.

27 и 28 ноября российские войска продолжали артиллерийские и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. 27 ноября войска РФ нанесли удары по городам Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

Украинские и российские источники сообщили, что 27 и 28 ноября российские войска обстреляли Никополь и Марганец Днепропетровской области и Очаков Николаевской области.

Также сообщается, что российский "военкор" выразил "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания украинских сил вдоль линии фронта в Запорожской области для возможного контрнаступления.

В ISW проанализировали "успехи" оккупантов в районе Бахмута

Недавние заявления россиян об успехах вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не предвещают неминуемого окружения Бахмута оккупантами. Снимки с геолокацией показывают, что войска РФ, вероятно, захватили Озеряновку (село примерно в 15 км к юго-западу от Бахмута) примерно 27 и 28 ноября. Несколько российских источников утверждали, что войска РФ также захватили Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Клещиевку (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу от Бахмута), Подгородное (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Спорное (30 км к северо-востоку от Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

Аналитики ISW обращают внимание, что в настоящее время нет никаких доказательств из открытых источников, подтверждающих эти утверждения.

"Российские источники активно распространяют ложные заявления об успехах вокруг Бахмута в рамках продолжающейся информационной операции с октября, и недавние необоснованные территориальные претензии могут быть частью этой продолжающейся информационной операции. Однако, даже если российским силам действительно удалось взять под контроль населенные пункты к югу от Бахмута, эти успехи не угрожают критически важным маршрутам Т0513 (Бахмут-Северск) и Т0504 (Бахмут-Константиновка), которые служат основными украинскими наземными путями сообщения (ГЛОК) в Бахмут", - говорится в материале.

Существует также сеть небольших сельских дорог, которые соединяются с Бахмутом через северо-запад города. Заявленные российские позиции, ближайшие к Бахмуту в Клещиевке и Подгородному, ведут прямо к подготовленным украинским оборонительным сооружениям в Бахмуте и его западных и северных селах-спутниках.

Так, войска РФ в Клещиевке, чтобы продвинуться дальше, должны были пересечь 3 километра полей с небольшим укрытием. Российские войска в их нынешнем деградированном состоянии, скорее всего, не смогут быстро выполнить эту задачу, отмечают аналитики.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сам заметил в октябре, что силы его наемников, действующие в районе Бахмута, продвигаются всего на 100-200 метров в день. Таким образом, заявленные россиянами наступления вокруг Бахмута в течение 27 и 28 ноября вряд ли приведут к эффекту на оперативном уровне и уж точно не быстро, говорят в ISW.