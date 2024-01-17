Более 700 оккупантов и 24 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды 17 января, составили 730 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 автомобиля противника, 14 ББМ и 13 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Страткома Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 372 820 (+730) человек ликвидировано;

танков - 6126 (+13) ед.;

боевых бронированных машин - 11 372 (+14) ед.;

артиллерийских систем - 8811 (+10) ед.;

РСЗО - 964 (+3) ед.;

средства ПВО - 653 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6884 (+7) ед.;

крылатые ракеты - 1817 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 755 (+24) ед.;

специальная техника - 1367 (+2) ед. Ситуация на фронте Украинские военные отразили 35 атак противника на Авдеевском направлении, сдерживают врага на Марьинском направлении. Ракетные войска ударили по 2 складам боеприпасов противника. В частности, по данным Института изучения войны, Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления. Позиционные бои продолжались на левом берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.