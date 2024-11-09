ВСУ направляют усилия на срыв планов наступления РФ, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00 9 ноября, на фронте произошло 153 боевых столкновения. Силы обороны Украины направляют усилия на истощение боевого потенциала противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В вечернем отчете указано, что за сегодня враг нанес один ракетный удар (одна ракета), 56 авиационных ударов (77 КАБ) и 675 ударов дронами-камикадзе, а также осуществил более 3900 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

"За сегодня захватчики потеряли на данном направлении 65 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, 20 БпЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники; значительно повредили три артсистемы, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники", - рассказали в Генштабе.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. В настоящее время продолжаются пять боев.

Вражескую атаку в настоящее время отбивают украинские воины вблизи Грековки на Лиманском направлении. Четырнадцать штурмовых действий врага в течение дня были остановлены недалеко от Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении наши подразделения отразили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Григорьевки. До сих пор длится три боя.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали на данном направлении 180 и ранили 210 оккупантов. Уничтожено три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одну артиллерийскую систему", - говорится в сообщении.

Также горячо на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении украинскими воинами отражены пять атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов. Всего за сегодня противник предпринял 18 попыток атаковать наши подразделения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте", - резюмировали в Генштабе.