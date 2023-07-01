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ВСУ возобновили переброску войск на восточный берег Херсонской области, - разведка Британии

Фото: ВСУ возобновили переброску войск на восточный берег Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВСУ недавно возобновили переброску солдат на восточный берег Днепра в Херсонской области. Боевые действия в районе Антоновского моста усугубляются затоплениями после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"Примерно с 23 июня 2023 года украинские силы почти наверняка возобновили переброску личного состава на восточный берег Днепра в Херсонской области, вблизи разрушенного Антоновского моста", - пишет разведка.

Начиная с 27 июня бои на восточном берегу усилились. Российские силы, которые обороняются, также включают солдат 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России, которая входит в состав Днепровской группы войск.

В частности враг скорее всего передислоцировал части ЮВО, которые защищают берег, для усиления запорожского направления.

"Боевые действия в районе моста почти наверняка осложняются затоплением, разрушениями и остаточной грязью после прорыва Каховской дамбы 06 июня 2023 года", - добавляет разведка.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины были затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, что привело к гибели гражданских, животных, разрушению и загрязнению Днепра.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, действия россиян были заранее спланированы.

Между тем, согласно данным Института изучения войны, оккупанты не могут вытеснить украинских военных, занявших позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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