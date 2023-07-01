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Россияне не могут вытеснить 70 бойцов ВСУ с левого берега Днепра, - ISW

Новина українською →
Суббота 01 июля 2023 07:28
Россияне не могут вытеснить 70 бойцов ВСУ с левого берега Днепра, - ISW Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Россияне не могут вытеснить украинских военных, занявших позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что около 70 бойцов сил обороны заняли позиции под восточным пролетом Антоновского моста. Аналиты ISW сообщают о жалобах со стороны российских военных блоггеров, которые говорят, что попытки отвоевать эти позиции привели к многочисленным потерям среди оккупантов.

30 июня россияне нанесли удар по мосту ракетой "Искандер", масштабы повреждений пока неизвестны. Некоторые "военкоры" утверждали, что удар уничтожил пролет моста, исключив его использование в качестве укрытия, тогда как другие военные блоггеры жаловались, что покрытие моста повреждено лишь частично.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил удивление тем, что оккупанты потратили дефицитную ракету для атаки по подразделению легкой пехоты численностью 70 человек.

Также некоторые "военкоры" сообщили, что по украинцам наносили удары с ТОС-1А, которая тоже считается довольно редкой артиллерийской системой россиян.

Ситуация на левом берегу Днепра

Левый берег Днепра в Херсонской области оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения, однако еще до начала летнего контрнаступления появлялись сообщения о попытках ВСУ форсировать реку.

Первоначально сообщалось о закреплении украинских защитников на островах между берегами, но недавно аналитики ISW заявили об операциях на левом берегу в районе Антоновского моста. Они отметили, что украинские военные, вероятно, готовятся к дополнительным наступательным операциям по форсированию реки Днепр на этом участке.

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