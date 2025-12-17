RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска отбросили российских оккупантов от Купянска и взяли под контроль почти 90% территории города.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский принял участие в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн", которое состоялось в формате видеоконференции.

Он проинформировал союзников о текущей ситуации на фронте, которая остается сложной.

Главнокомандующий также привел конкретные примеры успешных действий Сил обороны Украины.

"Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города", - рассказал Сырский.

 

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКупянскХарьковВойна в УкраинеАлександр Сырский