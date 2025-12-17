ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский

Операция ВСУ в Купянске

Напомним, 12 декабря российские оккупанты оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.

По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.

Как известно, операция планировалась и продолжалась с осени.

Также украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.

Как рассказали военные, в Купянске продолжается активная фаза боевых действий - окруженные российские подразделения оказывают "очень суровое" сопротивление. Однако Силы обороны Украины продолжают операцию по их уничтожению.