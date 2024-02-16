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ВСУ отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, - Тарнавский

Фото: командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны отходят с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки.

Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"После многих месяцев противостояния, командование ОСГВ приняло решение решение решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", - заявил он. 

По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. 

"Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции. Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - отметил Тарнавский.

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Сейчас известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация на этом направлении приближается к критической.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть.

Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

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