ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина вынуждена экономить ракеты для систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.
Украинские военные начали отходить от классической доктрины противовоздушной обороны при использовании систем Patriot.
Как сообщил командир подразделения, вместо стандартного запуска двух-четырех ракет-перехватчиков по одной цели расчеты все чаще ограничиваются одной ракетой.
Такое решение связано с дефицитом боеприпасов и необходимостью сохранять ресурсы.
По словам Чернева, Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков, что вынуждает максимально экономно расходовать имеющиеся запасы.
Он отметил, что украинские военные фактически используют систему Patriot в ручном режиме, без полной опоры на автоматизацию, чтобы повысить эффективность каждого пуска.
Система MIM-104 Patriot остается самой современной в украинской ПВО. Ракеты-перехватчики, в частности PAC-3, стоят около 4 миллионов долларов за единицу.
В условиях постоянных атак и ограниченных поставок даже запуск одной дополнительной ракеты рассматривается как значительная нагрузка на ресурсы.
Российские атаки часто включают сотни ракет и беспилотников, что создает дополнительное давление на украинскую систему ПВО.
Пропущенные цели наносят удары по инфраструктуре и жилым районам. Киев регулярно обращается к союзникам с просьбой увеличить поставки ракет, однако спрос на них остается высоким во всем мире.
Украинский опыт уже изучается союзниками. В НАТО отмечают важность мобильности и маскировки батарей, а также достаточного запаса перехватчиков.
Чернев подчеркнул, что в случае масштабного конфликта страны Альянса также могут столкнуться с необходимостью экономии ресурсов и пересмотра своих протоколов.
Напоминаем, что министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с коллегами из Бельгии и Испании, в ходе которых стороны согласовали ключевые направления сотрудничества перед очередной встречей в формате "Рамштайн".
Отметим, что Пентагон подписал с компанией Lockheed Martin крупнейший контракт на 4,7 млрд долларов, предусматривающий ускоренное производство ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.