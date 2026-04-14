ВСУ отходят от норм в использовании Patriot, - СМИ

Новая тактика применения Patriot

Украинские военные начали отходить от классической доктрины противовоздушной обороны при использовании систем Patriot.

Как сообщил командир подразделения, вместо стандартного запуска двух-четырех ракет-перехватчиков по одной цели расчеты все чаще ограничиваются одной ракетой.

Такое решение связано с дефицитом боеприпасов и необходимостью сохранять ресурсы.

Причины изменения подхода

По словам Чернева, Украина столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков, что вынуждает максимально экономно расходовать имеющиеся запасы.

Он отметил, что украинские военные фактически используют систему Patriot в ручном режиме, без полной опоры на автоматизацию, чтобы повысить эффективность каждого пуска.

Ограниченные ресурсы и высокая стоимость

Система MIM-104 Patriot остается самой современной в украинской ПВО. Ракеты-перехватчики, в частности PAC-3, стоят около 4 миллионов долларов за единицу.

В условиях постоянных атак и ограниченных поставок даже запуск одной дополнительной ракеты рассматривается как значительная нагрузка на ресурсы.

Масштабы угрозы и необходимость пополнения

Российские атаки часто включают сотни ракет и беспилотников, что создает дополнительное давление на украинскую систему ПВО.

Пропущенные цели наносят удары по инфраструктуре и жилым районам. Киев регулярно обращается к союзникам с просьбой увеличить поставки ракет, однако спрос на них остается высоким во всем мире.

Опыт Украины и выводы для НАТО

Украинский опыт уже изучается союзниками. В НАТО отмечают важность мобильности и маскировки батарей, а также достаточного запаса перехватчиков.

Чернев подчеркнул, что в случае масштабного конфликта страны Альянса также могут столкнуться с необходимостью экономии ресурсов и пересмотра своих протоколов.