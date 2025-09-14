ВСУ отбили уже 29 из 35 атак РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Сытное, Малушино, Руденка, Сосновка, Чуйковка, Коренек, Бачевск, Нововасильевка, Бруски Сумской области; Михальчина Слобода, Хреновка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник пять раз проводил наступательные действия, в настоящее время продолжается одно боестолкновение. Вражеская авиация нанесла семь авиаударов, в целом сбросив 15 управляемых авиационных бомб, также враг совершил 110 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили четыре штурма врага вблизи Волчанска и в направлении Отрадного. До сих пор продолжаются еще три боестолкновения.

Противник дважды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили три атаки в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Торское. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили семь вражеских атак - подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки. До сих пор не утихают еще пять боестолкновений.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений с противником в районах Ступочек и Александро-Шультино, до сих пор продолжаются бои в двух локациях.

На Торецком направлении российские оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Плещеевки, Катериновки и Степановки. Украинские подразделения отбили три атаки, еще два боя продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 35 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лисовка, Удачное, Новоподгородное, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 29 атак, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении захватчики 15 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.