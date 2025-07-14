ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ВСУ отбили все 68 штурмов РФ на Покровском направлении, - Генштаб

Понедельник 14 июля 2025 00:35
UA EN RU
ВСУ отбили все 68 штурмов РФ на Покровском направлении, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают отражать атаки противника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 13 июля, на фронте в течение суток произошло 152 боевых столкновения. Почти половина из них были на Покровском направлении, где ВСУ отбили все атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За день страна-агрессор нанесла 46 авиационных ударов, сбросив 77 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражений 1054 дронов-камикадзе и осуществили 4239 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Покровском направлении в течение суток агрессор 68 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отбили все атаки врага.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 218 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили два автомобиля, три мотоцикла, 16 БпЛА, пять антенн БпЛА, артиллерийское средство, пункт управления БпЛА и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два автомобиля, мотоцикл, четыре пушки и 11 укрытий для личного состава", - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу, осуществил 293 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Четыре раза враг атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска и Зеленого.

Семь раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении за сутки украинские защитники отбили 20 российских атак в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки. Еще пять атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили три вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Серебрянки и Выемки, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

В настоящее время на Краматорском направлении наши защитники остановили четыре вражеских штурма. Враг атаковал в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении в настоящее время продолжаются бои в двух локациях. Наши войска за сегодня отбили десять вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ривнополь и Свободное Поле. До сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Ореховском направлении наши воины успешно отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил семь неудачных попыток продвинуться вперед к позициям украинских подразделений.

Напомним, что за предыдущие сутки, 12 июля, на фронте было зафиксировано 200 боев. За тот день ВСУ поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники РФ, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Россияне ударили по Сумах: часть города осталась без света
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом