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Украина имеет потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году, - ISW

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Вторник 21 февраля 2023 05:18
Украина имеет потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году, - ISW Фото: Украинские войска имеют потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Украинские войска имеют потенциал возобновить инициативу на фронте в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников на днях сделали синхронные заявления о подготовке ВСУ к контранступу в ближайшее время.

В то же время в отчете указывается на важность обороны Бахмута. В ISW придерживаются оценки, что решение Украины защищать город является стратегически обоснованной попыткой сжать российские войска на отдельном участке фронта и разбить их.

Однако, по словам Зеленского, украинцы продолжат оборону Бахмута, но "не любой ценой".

Ведь, как рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, Россия бросила "все боеспособные подразделения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область".

Таким образом, парламентарий подтвердил, что Москва не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые можно было бы развернуть и изменить ход операций.

"Эти данные согласуются с оценкой ISW о том, что у Украины есть потенциал возобновить инициативу в 2023 году при достаточной и своевременной поддержке Запада", - добавили в Институте изучения войны.

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