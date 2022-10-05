ВСУ отразили вражеские атаки на востоке, а оккупанты перегруппировывают войска, - Генштаб

Украинские военные отразили вражеские атаки в районе пяти населенных пунктов на востоке. Тем временем российские оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений на отдельных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

Россияне пытаются удержать временно оккупированные территории и сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях. При этом они не прекращают попыток ведения наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений своих войск на отдельных направлениях.

При этом остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории нашей страны. В течение 5 октября враг нанес три ракетных и два авиационных удара, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов захватчиков пострадали объекты и гражданское население более 20 населенных пунктов. Среди них - Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

В других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;

- в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;

- в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная; на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;

- в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;

- в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка; на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне активных наступательных действий не вели. Нанесли обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времевка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстреляли более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.

В течение 5 октября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.

Также сообщается, что в результате успешных действий защитников на Херсонском направлении, подразделения врага понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, захватчики переместили около 150 раненых военных и около 50 единиц поврежденной военной техники.

На временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений россияне обустроили и используют школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых солдат.

Авиация Сил обороны в течение 5 октября нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса россиян. Кроме того, наши подразделения ПВО сбили семь вражеских беспилотников. Шесть из них - иранского производства.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 10 других важных объектов оккупантов.