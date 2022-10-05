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ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Среда 05 октября 2022 09:18
ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных, - Генштаб Фото: ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 200 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 000 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери России на 5 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 61000 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 2435 (+11);
  • боевых бронированных машин - 5038 (+20);
  • артиллерийских систем - 1414 (+7);
  • РСЗО - 341 (+1);
  • средства ПВО - 177 (+0);
  • самолетов - 266 (+0);
  • вертолетов - 232 (+4);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1032 (+4);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18);
  • специальной техники - 132 (+1).

Напомним, согласно данным британской разведки, украинские войска продолжают добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

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