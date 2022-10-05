ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных, - Генштаб
Фото: ВСУ ликвидировали уже 61 тысячу российских военных (Getty Images)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 200 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 000 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Криворожском направлениях.
Общие боевые потери России на 5 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 61000 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 2435 (+11);
- боевых бронированных машин - 5038 (+20);
- артиллерийских систем - 1414 (+7);
- РСЗО - 341 (+1);
- средства ПВО - 177 (+0);
- самолетов - 266 (+0);
- вертолетов - 232 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 1032 (+4);
- крылатые ракеты - 246 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18);
- специальной техники - 132 (+1).
Напомним, согласно данным британской разведки, украинские войска продолжают добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.
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