Украинские военные сбили вражеский дрон-разведчик Supercam S350 на Лиманском направлении
Украинские военные смогли сбить российский дрон-разведчик Supercam S350. Это произошло на Лиманском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"У россиян на Лиманщине ничего не получается на земле, поэтому они очень стараются в небе. Но и здесь беда - зенитчики продолжают регулярно уничтожать их разведывательные дроны", - сказано в сообщении.
На этот раз новая добыча - это Supercam S350. Его стоимость около 100 тысяч долларов.
Что известно о Supercam S350
Supercam S350 является разведывательным дроном, разработанным для выполнения различных миссий по воздушной разведке и мониторингу. Он может обеспечивать высокоточные данные благодаря своей мощной аппаратуре для видео- и фотосъемки, а также имеет возможность передачи информации в реальном времени.
Дрон имеет компактные размеры и способен достигать дальности до 200 км, что позволяет ему эффективно работать в зоне боевых действий. Благодаря своей способности выполнять миссии на большой высоте и долговременности полета, Supercam S350 является важным инструментом для сбора разведывательных данных в условиях боевых действий или при наблюдении за стратегическими объектами. Важным аспектом является то, что этот дрон может работать в различных погодных условиях, что делает его универсальным для широкого спектра миссий.
Он оснащен системами управления и навигации, обеспечивающими высокую маневренность и точность выполнения задач. Supercam S350 активно используется российскими военными силами.
Потери России в войне
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны враг потери более 874 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1060 оккупантов.
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