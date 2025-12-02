ВСУ отразили более 200 атак противника: вечерняя сводка Генштаба на 1 декабря
К вечеру 1 декабря ситуация на фронте остается динамичной: российские силы продолжают активно использовать авиацию, артиллерию и дроны, в то время как украинские подразделения удерживают оборону на ключевых направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
По оперативным данным, с начала суток, 1 декабря, произошло 202 боевых столкновения. Противник применил ракетное вооружение и авиацию: нанес один ракетный удар, провел 41 авиационную атаку с использованием 129 управляемых авиабомб. Дополнительно зафиксировано 2364 удара дронами-камикадзе и 2621 артиллерийский обстрел.
Северные направления
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отразили три штурмовых действия.
Враг использовал авиацию, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, и осуществил более сотни обстрелов, включая три атаки из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 13 отраженных атак в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасиловки. Еще одно столкновение продолжается.
Восточные участки фронта
На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить украинские силы вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки. Два боя продолжаются.
На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово и других населенных пунктов. Пять боев остаются активными.
На Славянском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.
На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Пазено, Николаевки и Ступочек.
Донецкое направление
На Константиновском направлении фиксируется 21 попытка вклиниться в украинскую оборону в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и других точек.
На Покровском направлении противник совершил 49 штурмовых действий. Боестолкновения продолжаются на пяти участках.
По предварительным данным, украинские силы обезвредили 104 вражеских бойца, уничтожили 11 БПЛА и четыре единицы автомобильной техники.
Южные направления
На Александровском направлении отражено 19 атак в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки и соседних населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение; еще одно продолжается.
На Ореховском направлении противник не предпринимал наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские силы отразили две атаки в направлении Антоновского моста.
Напоминаем, что российские военные структуры вновь распространили заявления о "продвижениях" своих подразделений, однако озвученные Валерием Герасимовым сводки не находят подтверждения в украинских источниках, которые отмечают расхождение подобных рапортов с фактической ситуацией на линии фронта.
Отметим, что российский лидер Владимир Путин 30 ноября заслушал доклады своих военных, в которых те утверждали о якобы установлении контроля над Покровском в Донецкой области и Волчанском на Харьковщине.