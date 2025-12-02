ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ отразили более 200 атак противника: вечерняя сводка Генштаба на 1 декабря

Украина, Вторник 02 декабря 2025 00:40
UA EN RU
ВСУ отразили более 200 атак противника: вечерняя сводка Генштаба на 1 декабря Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Никончук Анастасия

К вечеру 1 декабря ситуация на фронте остается динамичной: российские силы продолжают активно использовать авиацию, артиллерию и дроны, в то время как украинские подразделения удерживают оборону на ключевых направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По оперативным данным, с начала суток, 1 декабря, произошло 202 боевых столкновения. Противник применил ракетное вооружение и авиацию: нанес один ракетный удар, провел 41 авиационную атаку с использованием 129 управляемых авиабомб. Дополнительно зафиксировано 2364 удара дронами-камикадзе и 2621 артиллерийский обстрел.

Северные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отразили три штурмовых действия.

Враг использовал авиацию, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, и осуществил более сотни обстрелов, включая три атаки из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 13 отраженных атак в районах Волчанска, Избицкого, Синельниково, Обуховки и Нововасиловки. Еще одно столкновение продолжается.

Восточные участки фронта

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить украинские силы вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шейковки и Новоплатоновки. Два боя продолжаются.

На Лиманском направлении враг совершил 20 атак в районах Дружелюбовки, Твердохлебово, Карповки, Среднего, Шандриголово и других населенных пунктов. Пять боев остаются активными.

На Славянском направлении украинские военные отразили восемь атак в районах Ямполя, Платоновки, Дибровы, Федоровки и Серебрянки.

На Краматорском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону в районах Пазено, Николаевки и Ступочек.

Донецкое направление

На Константиновском направлении фиксируется 21 попытка вклиниться в украинскую оборону в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и других точек.

На Покровском направлении противник совершил 49 штурмовых действий. Боестолкновения продолжаются на пяти участках.

По предварительным данным, украинские силы обезвредили 104 вражеских бойца, уничтожили 11 БПЛА и четыре единицы автомобильной техники.

Южные направления

На Александровском направлении отражено 19 атак в районах Александрограда, Сосновки, Вербового, Вишневого, Егоровки и соседних населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение; еще одно продолжается.

На Ореховском направлении противник не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские силы отразили две атаки в направлении Антоновского моста.

Напоминаем, что российские военные структуры вновь распространили заявления о "продвижениях" своих подразделений, однако озвученные Валерием Герасимовым сводки не находят подтверждения в украинских источниках, которые отмечают расхождение подобных рапортов с фактической ситуацией на линии фронта.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин 30 ноября заслушал доклады своих военных, в которых те утверждали о якобы установлении контроля над Покровском в Донецкой области и Волчанском на Харьковщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит