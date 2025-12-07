ВСУ отбили более 150 атак: что происходит на ключевых направлениях фронта

По состоянию на 22:00 в течение суток произошло 151 боевое столкновение. Силы обороны эффективно сдерживали продвижение противника, нанося ему значительный урон.

Российские войска применили два ракетных и 27 авиаударов, выпустили 55 ракет и сбросили 49 управляемых авиабомб.

Также фиксировалось использование 3637 дронов-камикадзе и 3281 обстрел украинских позиций и населенных пунктов.

Северные и Слобожанские направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 122 обстрела, включая три с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили шесть штурмов в районах Волчанска, Синельниково, а также в сторону Избицкого и Колодязного.

Восточные участки

На Купянском направлении остановлено восемь атак, еще один бой продолжается.

На Лиманском направлении российские войска 13 раз пытались прорвать оборону в районах Грековки, Среднего, Твердохлебово, Заречного и других населенных пунктов. Один бой продолжается.

На Славянском направлении силы обороны отбили 12 штурмов вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки. Еще одно столкновение находится в активной фазе.

На Краматорском направлении отражена одна атака возле Миньковки.

Донецкое направление

На Константиновском направлении российские войска 21 раз пытались продвинуться в районах Константиновки, Иванополья, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и рядом с другими населенными пунктами.

На Покровском направлении зафиксировано 39 попыток штурма. По предварительным данным, ликвидировано 83 и ранено 27 российских военных, уничтожена техника, укрытия и БпЛА.

Южные направления

На Александровском направлении противник 16 раз пытался прорвать оборону, нанеся также авиаудары по Маломихайловке и Даниловке. В районе Гуляйполя зафиксировано 14 боевых столкновений и несколько авиаударов.

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку и ударил по Веселянке.

На Приднепровском направлении наступательных действий не было, но отмечен авиаудар по Ольговке. На остальных участках фронта существенных изменений не наблюдается.