ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (видео)

Фото: ВСУ отбили механизированный штурм россиян на Запорожье (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины отбили механизированный штурм россиян в Запорожской области. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Очередная попытка механизированного штурма на Запорожье завершилась, как и все предыдущие - полным разгромом", - говорится в сообщении.

Подразделения 118 отдельной механизированной бригады уничтожили танк, МТ-ЛБ и шесть "Уланов", еще до того как враг смог добраться до их позиций.

Всего в этом штурме противник потерял почти целый взвод живой силы.

 

Напомним, ранее украинские воины отбили атаку россиян в районе Новопавловки Днепропетровской области. Оккупанты предприняли попытку прорыва с применением бронетехники.

Также мы сообщали, что украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.

К тому же Силы специальных операций Вооруженных сил Украины показали кадры работы своих бойцов на Лиманском направлении. Операторы 8-го полка ССО зачистили российские позиции и взяли трофеи.

