RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

ВСУ отбили массированный штурм на Северском направлении. Названы потери россиян

Фото: украинские военные отбили массированный штурм россиян на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отбили массированный штурм россиян на Северском направлении 14 декабря. У оккупантов значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".

"14 декабря противник совершил 8 штурмовых попыток в полосе обороны горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - говорится в сообщении.

Как говорят военные, все вражеские атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника. А именно:

  • 52 оккупанта ликвидированы;
  • 37 ранены.

Кроме того, уничтожено 4 БМП, 13 мотоциклов, 4 багги, 1 МТ-ЛБ, 28 дронов-камикадзе FPV, один миномет 120 мм, 1 единица автомобильной техники, 1 дрон-камикадзе "Привет 82".

Ситуация на фронте

За сутки, 14 декабря, на фронте в Украине установлен антирекорд по количеству атак. Украинские военные насчитали 292 боевых столкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском, Кураховском, Северском и Курском направлениях. На каждом из них россияне совершили не меньше 50 атак.

В частности, на Северском направлении враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации. Силами обороны Украины отражено 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.

В то же время, по данным аналитиков Института изучения войны ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Волчанском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойна в Украине