ВСУ отбили массированный штурм на Северском направлении. Названы потери россиян

Ситуация на фронте

За сутки, 14 декабря, на фронте в Украине установлен антирекорд по количеству атак. Украинские военные насчитали 292 боевых столкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском, Кураховском, Северском и Курском направлениях. На каждом из них россияне совершили не меньше 50 атак.

В частности, на Северском направлении враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации. Силами обороны Украины отражено 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового.

В то же время, по данным аналитиков Института изучения войны ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Волчанском.

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