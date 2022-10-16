ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

Напомним, по данным британской разведки, Россия не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой армия тратит их.

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