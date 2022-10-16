ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч оккупантов: обновленные потери России
Фото: Россия потеряла в войне против Украины уже 65 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2529 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,
- РСЗО - 365 (+0) ед,
- средства ПВО - 186 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
- крылатые ракеты - 316 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
- специальная техника - 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
Напомним, по данным британской разведки, Россия не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой армия тратит их.
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