ВСУ выбили оккупантов из двух кварталов Бахмута

Во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Київ".
"Президент отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет", - рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.
По словам военного, буквально еще два дня назад оккупанты заняли эти позиции.
"Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками", - добавил он.
Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они изменили тактику наступления в Донецкой области - создают штурмовые отряды и группы.
Как заявил президент Владимир Зеленский, российские оккупанты продолжают уничтожать город за городом на Донбассе, они хотят оставить там только руины и воронки.
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