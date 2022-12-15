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ВСУ выбили оккупантов из двух кварталов Бахмута

Фото: ВСУ выбили оккупантов из двух кварталов Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Київ".

"Президент отметил 46-ю бригаду, это моя бригада, где я прохожу службу. Мы вчера контратаковали позиции врага и выбили его из нескольких кварталов Бахмута. Теперь его там нет", - рассказал военнослужащий ВСУ Александр Погребиский.

По словам военного, буквально еще два дня назад оккупанты заняли эти позиции.

"Нам была поставлена задача выбить врага с этих позиций, задача была выполнена десантно-штурмовыми войсками", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты не прекращают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они изменили тактику наступления в Донецкой области - создают штурмовые отряды и группы.

Как заявил президент Владимир Зеленский, российские оккупанты продолжают уничтожать город за городом на Донбассе, они хотят оставить там только руины и воронки.

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