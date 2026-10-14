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Главная » Новости » Война в Украине

Летело более 900 дронов: Украина ударила по 20 регионам РФ

11:00 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Летело более 900 дронов: Украина ударила по 20 регионам РФ Фото: Взрывы гремели в разных регионах России (mchs_official)
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Утром 14 октября российские власти официально признали, что минувшей ночью Силы обороны Украины совершили масштабную атаку на разные регионы страны-агрессорки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве заявили, что Украина начала воздушное нападение на Россию около 20:00 13 октября. Также там добавили, что оно продлилось до 08:00 14 октября.

МО РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов ВСУ применили во время новой массированной атаки. Несмотря на это, из отчета российского Минобороны ясно, что речь идет о более чем 900 единицах.

Также утверждается, что силы ПВО РФ якобы обезвредили 902 украинских беспилотника над территориями:

  • Белгородской области;
  • Брянской области;
  • Волгоградской области;
  • Воронежской области;
  • Владимирской области;
  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Липецкой области;
  • Новгородской области;
  • Орловской области;
  • Ростовской области;
  • Рязанской области;
  • Саратовской области;
  • Смоленской области;
  • Тверской области;
  • Тульской области;
  • Московского региона;
  • Краснодарского края;
  • Ставропольского края;
  • оккупированного Крыма;
  • акватории Азовского моря.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины направили большинство своих ударных дронов именно на Москву и столичный регион.

По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, речь идет о 493 БПЛА.

Прокремлевское РосСМИ "ТАСС" подсчитало, что ночью 14 октября Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и регион за последние два года.

Более того, известно, что из-за угрозы атак беспилотников в Москве временно останавливали работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Дольше всего не работало Внуково - более восьми часов. Пассажиров сняли со всех рейсов.

Как сообщало РБК-Украина ранее, Россия публично признала нарушение "энергетического перемирия", о котором 11 октября объявил президент США Дональд Трамп.

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