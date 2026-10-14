Летело более 900 дронов: Украина ударила по 20 регионам РФ
Утром 14 октября российские власти официально признали, что минувшей ночью Силы обороны Украины совершили масштабную атаку на разные регионы страны-агрессорки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны РФ.
Во вражеском оборонном ведомстве заявили, что Украина начала воздушное нападение на Россию около 20:00 13 октября. Также там добавили, что оно продлилось до 08:00 14 октября.
МО РФ традиционно не раскрывает, какое количество дронов ВСУ применили во время новой массированной атаки. Несмотря на это, из отчета российского Минобороны ясно, что речь идет о более чем 900 единицах.
Также утверждается, что силы ПВО РФ якобы обезвредили 902 украинских беспилотника над территориями:
- Белгородской области;
- Брянской области;
- Волгоградской области;
- Воронежской области;
- Владимирской области;
- Калужской области;
- Курской области;
- Липецкой области;
- Новгородской области;
- Орловской области;
- Ростовской области;
- Рязанской области;
- Саратовской области;
- Смоленской области;
- Тверской области;
- Тульской области;
- Московского региона;
- Краснодарского края;
- Ставропольского края;
- оккупированного Крыма;
- акватории Азовского моря.
Стоит отметить, что Силы обороны Украины направили большинство своих ударных дронов именно на Москву и столичный регион.
По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, речь идет о 493 БПЛА.
Прокремлевское РосСМИ "ТАСС" подсчитало, что ночью 14 октября Украина совершила одну из самых масштабных атак на Москву и регион за последние два года.
Более того, известно, что из-за угрозы атак беспилотников в Москве временно останавливали работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Дольше всего не работало Внуково - более восьми часов. Пассажиров сняли со всех рейсов.
Как сообщало РБК-Украина ранее, Россия публично признала нарушение "энергетического перемирия", о котором 11 октября объявил президент США Дональд Трамп.
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