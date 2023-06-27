ua ru
Вт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 27 июня 2023 00:50
Сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что сегодня по всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Зеленский побывал на передовых позициях Вооруженных сил Украины в Донецкой и Запорожской области. Вручил воинам государственные награды и отметил продвижение вперед.

"Спасибо всем, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых задачах, на боевых постах. Все, кто восстанавливается после ранений, все, кто тренирует наших воинов! Спасибо вам! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои! И вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!", - отметил президент.

Контрнаступление Украины

Вооруженные силы Украины ведут активные боевые действия на всех участках фронта. За последние две недели украинские воины сумели освободить от врага восемь населенных пунктов на юго-восточном направлении.

26 июня, в Министерстве обороны подтвердили, что украинские военные смогли освободить еще одно село - Ровнополь Донецкой области. В общей сложности наши воины смогли за месяц освободить уже 130 квадратных километров территории.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российскую армию непоправимо деморализует потеря территорий и оккупанты могут прекратить выполнять приказы своего командования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Контрнаступление ВСУ
NEWS
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО