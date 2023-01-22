ВСУ ведут бои под Кременной, а оккупантам не удалось продвинуться к Гуляйполю: карты боев

Украинские военные с боями продвигаются к Сватово и Кременной Луганской области. В то же время, в ISW не подтверждают информацию оккупантов о якобы незначительном наступлении в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: ВСУ ударили по командному пункту под Сватово

Оккупанты продолжили ограниченные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово).

Российский военнослужащий, дислоцированный под Сватово, сообщил об ударе украинской артиллерии по командному пункту в этом районе 20 января. Оккупанты стягивают в район Кременной резервы, чтобы компенсировать крупные потери.

Генштаб ВСУ сообщил об атаках российских войск в районе Кременной возле Площанки (15 км к северо-западу от Кременной) и Краснопоповки (5 км к северу от Кременной). На кадрах с геолокацией видны боевые действия российских войск в районе Белогоровки (10 км к югу от Кременной).Утверждается, что бои ведутся на обоих берегах реки Северский Донец.

Донецкое направление: оккупанты продолжают попытки войти в Бахмут

Войска РФ продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский генеральный штаб сообщил, что ВСУ отразили российские атаки на сам Бахмут; к северу от Бахмута вблизи Белогоровки (20 км к северо-востоку), Роздоловки (17 км к северо-востоку), Ясюковки (15 км к северу), Красной Горы (5 км к северу) и Ягодного (4 км к северу).

В МО России утверждают, что российские войска взяли под свой контроль населенный пункт Двуречье, а российские блогеры утверждали, что бойцы ЧВК "Вагнера" захватили Краснополовку (12 км к северо-востоку от Бахмута). На кадрах с геолокацией видно, что российские войска постепенно продвигаются в южной части Клищевки (примерно в 8 км к юго-западу от Бахмута). Российский блогер заявил, что оккупанты пытаются продвинуться из Дылевки в Белую Гору (примерно в 20 км к юго-западу от Бахмута), вероятно, чтобы перерезать трассу Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут.

Южное направление: продвижение войск РФ в Запорожской области, вероятно, преувеличено

Заявления оккупантов о захвате крупной территории в Запорожской области, вероятно, являются частью российской пропаганды. В районе Орехова 21 января наблюдалась спокойная обстановка. Степово, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье остаются оспариваемыми и не контролируются Россией.

Также 21 января российские войска обстреляли районы Малых Щербаков, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Белогорья.

Оккупанты сообщают, что российские танки продолжают вести огонь по районам в дельте Днепра. ВСУ продолжали наносить удары по российским войскам на левобережье Херсонской области.