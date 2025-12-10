ua en ru
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

Украина, Среда 10 декабря 2025 08:30
UA EN RU
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 177 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект противника.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 141 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилепки и в направлении Избицкого.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполье.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Приднепровском направлениипротивник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.

Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
