ВСУ ударили по важным целям врага: Генштаб обновил карты боев с фронта
За прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 177 боевых столкновений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, вчера противник нанес 50 авиационных ударов, сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3775 обстрелов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4525 дронов-камикадзе.
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему, два пункта управления БпЛА и еще один другой важный объект противника.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес один авиационный удар, сбросил одну управляемую авиационную бомбу и совершил 141 обстрел, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Прилепки и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Мирное и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Звановки, Переездного и Федоровки.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения в районе Часового Яра и в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Ивановка, Красный Лиман, Мирноград, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего и Новопавловки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Вороное, Вербовое, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка, Привольное и в сторону Даниловки.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Затишье, Гуляйполе, Белогорье и в направлениях Варваровки и Доброполье.
На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлениипротивник трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, 177 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 107 единиц автомобильной техники оккупантов.