ВСУ ударили по скоплению россиян на аэродроме в районе Каховки

Отмечается, что на аэродроме находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, самоходные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

При этом подробная информация по потерям техники и личному составу врага еще уточняется.

Напомним, украинские бойцы ударили по штабу россиян в городе Счастье Луганской области.

Ранее в Луганской области украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с боекомплектом.

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