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ВСУ ударили по скоплению россиян на аэродроме в районе Каховки

Фото: ВСУ ударили по скоплению россиян на аэродроме в районе Каховки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные нанесли удар по скоплению российских оккупантов на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области 20 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что на аэродроме находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, самоходные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

При этом подробная информация по потерям техники и личному составу врага еще уточняется.

Напомним, украинские бойцы ударили по штабу россиян в городе Счастье Луганской области.

Ранее в Луганской области украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с боекомплектом.

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