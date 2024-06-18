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На территории России под удар попала еще одна нефтебаза

Россия, Вторник 18 июня 2024 09:57
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На территории России под удар попала еще одна нефтебаза Фото: нефтебаза в Чушке (unht.ru)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 18 июня на территории России под удар попала еще одна нефтебаза - в Темрюкском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Astra.

По данным издания, в районе полуночи 18 июня жители Темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах.

Был атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО "Югнефтехимтранзит" в поселке Чушка. Возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения.

"Предварительно, атака была совершена с помощью украинских ракет "Нептун", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 июня в Ростовской области дроны атаковали нефтеналивные терминалы, в результате чего возник большой пожар. В сети уже появилось видео и фото мощного пожара в городе Азов после атаки беспилотников.

В 2024 году Украина начала наносить удары по российским НПЗ и нефтебазам, чтобы снизить военный потенциал Москвы. По данным Пентагона, атаки украинских беспилотников по российской энергоинфраструктуре вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей.

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