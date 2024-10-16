ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке: что известно (фото)

Донбасс, Среда 16 октября 2024 14:24
UA EN RU
Партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке: что известно (фото) Фото: партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты обнаружили активность российских военнослужащих около здания общежития по улице Курнатовского, рядом с ЖД станцией Байрак (Горловка)", - говорится в сообщении.

Партизаны выяснили, что что здесь размещены подразделения 132-й ОМСбр.

"Зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях. Также на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения", - уточняют в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что все чаще фиксируют размещение российских военнослужащих на гражданских объектах, где они прикрываются мирным населением.

Ситуация в Горловке

Горловка - город в Донецкой области. Оккупанты захватили Горловку в 2014 году. С того времени город превратился в место сосредоточения техники и живой силы РФ, которая задействована на фронте.

Силы обороны постоянно проводят операции, целью которых является ослабление возможностей захватчика, в том числе и в Горловке. Например, ранее ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой. Кроме того, в декабре 2023 года ВСУ заняли террикон на северо-западной окраине Горловки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Горловка Война в Украине
NEWS
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
Зеленский в Раде представил план победы Украины: что в нем
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам