Партизаны раскрыли секретное место дислокации оккупантов в Горловке: что известно (фото)
Партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Агенты обнаружили активность российских военнослужащих около здания общежития по улице Курнатовского, рядом с ЖД станцией Байрак (Горловка)", - говорится в сообщении.
Партизаны выяснили, что что здесь размещены подразделения 132-й ОМСбр.
"Зафиксированы поставки важной аппаратуры, которую привозят ночью на служебных автомобилях. Также на территории общежития были замечены военные из Бурятии, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения", - уточняют в "АТЕШ".
Партизаны отмечают, что все чаще фиксируют размещение российских военнослужащих на гражданских объектах, где они прикрываются мирным населением.
Ситуация в Горловке
Горловка - город в Донецкой области. Оккупанты захватили Горловку в 2014 году. С того времени город превратился в место сосредоточения техники и живой силы РФ, которая задействована на фронте.
Силы обороны постоянно проводят операции, целью которых является ослабление возможностей захватчика, в том числе и в Горловке. Например, ранее ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой. Кроме того, в декабре 2023 года ВСУ заняли террикон на северо-западной окраине Горловки.
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