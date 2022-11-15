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Россияне готовятся к повторной битве за Мариуполь, - Кириленко

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Мариуполь, Вторник 15 ноября 2022 13:52
Россияне готовятся к повторной битве за Мариуполь, - Кириленко Фото: россияне готовятся к повторной битве за Мариуполь (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты готовятся к повторной битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины - Харьковская Донецкая, Херсонская области. Враг это хорошо понимает", - сказал он.

Кириленко добавил, что Россия концентрирует свои войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях, чтобы одержать хоть какую-то "победу" и превратить ее в пропаганду.

Напомним, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение российских войск. Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу захватчиков.

К тому же, россияне превратили Мариуполь в перекресток ротаций.

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