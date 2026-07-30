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ВСУ ударили по одному из самых больших НПЗ России и полигону врага

11:58 30.07.2026 Чт
2 мин
Первые последствия поражения уже известны
aimg Юлия Капитонова
Фото: В России горит большой НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (wikipedia.org)

29 и 30 июля Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми, а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки под удар украинских воинов попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в Перми Пермского края РФ.

Что важно понимать, речь идет об одном из самых больших НПЗ на территории страны-агрессорки.

"Мощность предприятия составляет около 13 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазки и другие нефтепродукты", - заявили в Генштабе ВСУ.

Также там отметили, что этот вражеский объект обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса противника и российской армии в целом.

В результате успешного поражения на заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" вспыхнул пожар.

Более того, 30 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому полигону "Приморский Посад", который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются. Их объявят чуть позже.

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