ВСУ ударили по одному из самых больших НПЗ России и полигону врага

Так, за прошедшие сутки под удар украинских воинов попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в Перми Пермского края РФ.

Что важно понимать, речь идет об одном из самых больших НПЗ на территории страны-агрессорки.

"Мощность предприятия составляет около 13 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазки и другие нефтепродукты", - заявили в Генштабе ВСУ.

Также там отметили, что этот вражеский объект обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса противника и российской армии в целом.

В результате успешного поражения на заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" вспыхнул пожар.

Более того, 30 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому полигону "Приморский Посад", который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются. Их объявят чуть позже.