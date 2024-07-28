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В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Курской области

Фото: ВСУ ударили по нефтебазе в Курской области, появились подробности (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области (Россия). Удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

Об этомсообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области", - говорится в сообщении.

Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны противника. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами.

Кроме этого, есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.

"Детальная информация о последствиях поражения двух объектов пока уточняется", - добавили в Генштабе.

Что известно о нефтебазе

Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Атака дронов в Курской области

В ночь на 28 июля в Курской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников.

Кроме того, на фоне "отражения" дроновой атаки произошли по меньшей мере два пожара в регионе: один в Медвенском районе, а другой - в Курском.

Также из-за атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Как рассказали местные жители, ночью они слышали несколько мощных взрывов в районе нефтебазы.

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Курская областьВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине