В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Курской области

"Сегодня ночью нанесен удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области", - говорится в сообщении.

Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны противника. В дальнейшем зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами.

Кроме этого, есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.

"Детальная информация о последствиях поражения двух объектов пока уточняется", - добавили в Генштабе.

Что известно о нефтебазе

Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины (СБУ А) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.