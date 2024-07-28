У Генштабі розкрили деталі удару по нафтобазі у Курській області

Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області (Росія). Вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області", - йдеться у повідомленні.
Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.
Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.
"Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється", - додали у Генштабі.
Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ.
Завдання виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
У ніч проти 28 липня в Курській області прогриміли вибухи через атаку безпілотників.
Крім того, на тлі "відбиття" дронової атаки сталися щонайменше дві пожежі в регіоні: одна в Медвенському районі, а інша - у Курському.
Також через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Як розповіли місцеві жителі, вночі вони чули кілька потужних вибухів у районі нафтобази.
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