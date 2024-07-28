У Генштабі розкрили деталі удару по нафтобазі у Курській області

"Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області", - йдеться у повідомленні.

Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. В подальшому зафіксовані потужні вибухи та пожежа, ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

"Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється", - додали у Генштабі.

Що відомо про нафтобазу

Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Завдання виконано силами й засобами Служби безпеки України (СБУ А), у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.