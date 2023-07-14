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Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении, - Нацгвардия

Новина українською →
Херсон, Пятница 14 июля 2023 15:23
Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении, - Нацгвардия Фото: ВСУ готовятся к наступлению на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины готовятся к наступательным действиям на Херсонском направлении. Защитники ведут разведку и бьют по тылам противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления Нацгвардии полковника Николая Уршаловича во время брифинга.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", - сказал он.

По словам полковника, украинские разведчики за последний период обнаружили 393 цели врага. В сотрудничестве с подразделениями ВСУ и СБУ часть целей была уничтожена.

Уршалович добавил, что артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском. Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 оккупантов, из которых 14 - ликвидированы.

Также нацгвардейцы уничтожили два склада россиян, где хранили боекомплекты для артиллерии.

Бои на Херсонском направлении

Напомним, после освобождения осенью 2022 года правого берега Херсонской области линия фронта там почти не менялась. Однако украинские военные активно готовят плацдарм для наступления. В частности, защитники уничтожают линии поставок, командные пункты и склады врага.

Также известно, что украинские воины удерживают позиции у Антоновского моста на левом берегу Днепра, оккупантам не удается их вытеснить.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

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