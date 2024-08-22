ВСУ ударили американскими бомбами по опорному пункту россиян в Курской области (видео)

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники уже вторую неделю вытесняют россиян из отдельных районов Курской области. Они продолжают наступление и уничтожают важные объекты россиян.

В частности, сегодня, 22 августа, The Times писало, что украинские защитники использовали американские реактивные системы залпового огня HIMARS в Курской области для уничтожения мостов и не только.

При этом официальные лица США отказывались комментировать, можно ли Украине использовать переданное Вашингтоном оружие в ходе операции в Курской области. Они призывали журналистов обращаться за комментариями к украинской стороне.

Но, как отмечал спикер Госдепа США Мэтью Миллер, действия Украины в Курской области "не нарушают политику Вашингтона".

Стоит заметить, что США ограничивают Украину в ударах по российской территории. В частности, украинским защитникам нельзя использовать американское вооружение для дальнобойных атак на РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.