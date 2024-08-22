ЗСУ вдарили американськими бомбами по опорному пункту росіян у Курській області (відео)

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники вже другий тиждень витісняють росіян з окремих районів Курської області. Вони продовжують наступ та знищують важливі об'єкти росіян.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, The Times писало, що українські захисники використали американські реактивні системи залпового вогню HIMARS у Курській області для знищення мостів і не лише.

При цьому офіційні особи США відмовлялися коментувати, чи можна Україні використовувати передану Вашингтоном зброю під час операції в Курській області. Вони закликали журналістів звертатися за коментарями до української сторони.

Але, як зазначав речник Держдепу США Метью Міллер, дії України в Курській області "не порушують політику Вашингтона".

Варто зауважити, що США обмежують Україну в ударах по російській території. Зокрема, українським захисникам не можна використати американське озброєння для далекобійних атак на РФ.

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