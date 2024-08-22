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ЗСУ вдарили американськими бомбами по опорному пункту росіян у Курській області (відео)

Ілюстративне фото: Україна використовувала ракети GLSDB для атаки на Курську область (SAAB)
Автор: Іван Носальський

Українська авіація сьогодні, 22 серпня, атакувала взводний опорний пункт росіян у Курській області. Для цього були використані високоточні американські бомби GBU-39.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука в Telegram.

"Так виглядає авіаудар Повітряних сил високоточними американськими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункті у Курській області", - написав Олещук, опублікувавши відповідне відео.

Він розповів, що в ході атаки було вражено пункт управління дронами, підрозділ радіоелектронної боротьби, техніку, озброєння та до 40 російських солдатів.

GBU-39

Варто зауважити, що GBU-39 або GLSDB - це американська керована високоточна авіабомба. Її у рамках військової допомоги передали українським захисникам.

Авіабомба має такі характеристики:

  • маса - 130 кг;
  • максимальний радіус дії - 110 кілометрів;
  • точність влучання - від 5 до 8 метрів;

 

Що передувало

Нагадаємо, українські захисники вже другий тиждень витісняють росіян з окремих районів Курської області. Вони продовжують наступ та знищують важливі об'єкти росіян.

Зокрема, сьогодні, 22 серпня, The Times писало, що українські захисники використали американські реактивні системи залпового вогню HIMARS у Курській області для знищення мостів і не лише.

При цьому офіційні особи США відмовлялися коментувати, чи можна Україні використовувати передану Вашингтоном зброю під час операції в Курській області. Вони закликали журналістів звертатися за коментарями до української сторони.

Але, як зазначав речник Держдепу США Метью Міллер, дії України в Курській області "не порушують політику Вашингтона".

Варто зауважити, що США обмежують Україну в ударах по російській території. Зокрема, українським захисникам не можна використати американське озброєння для далекобійних атак на РФ.

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